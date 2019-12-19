Мужчину под Петербургом насмерть сбила женщина – водитель автобуса Lux Express, ехавшего в Таллин

Автобус, сбивший насмерть человека на трассе «Нарва» минувшим вечером, принадлежит компании «Люкс Экспресс Эстония», он в 22 часа выехал из Петербурга и направлялся Таллин. Управляла им, по данным «Фонтанки», 29-летняя гражданка Эстонии, живущая в Нарве, с водительским стажем 11 лет.

ДТП, напомним, произошло 18 декабря около 22:55 на 47-м километре автодороги в Ломоносовском районе, между деревней Кипень и посёлком Глухово. Вне зоны пешеходного перехода на дорогу вышел мужчина лет 50 на вид в тёмной одежде без светоотражающих элементов, в момент ДТП он был на середине проезжей части. По информации компании Lux Express, погодные условия в момент происшествия были осложнены сильным ветром и дождем.

В компании ведут расследование инцидента для выяснения всех его обстоятельств. Водитель имеет соответствующую категорию водительских прав, на момент ДТП она находилась в трезвом состоянии, отмечают в пресс-службе Lux Express.





Пассажиры автобуса не пострадали. Их своевременно доставили в Таллин благодаря водителям другого рейсового перевозчика.

Подобный несчастный случай – это большое потрясение для всех, и для близких погибшего, и для водителя и пассажиров, отмечает член правления Lux Express Янно Ритсберг. «Мы выражаем соболезнования близким погибшего и приносим свои извинения пассажирам за неприятности», – цитирует слова Ритсберга пресс-служба Lux Express.

На трассе «Нарва» за последние часы погибли два пешехода. Утром 19 декабря на 34-м километре была сбита женщина лет 30 на вид. За 18 декабря, по данным УГИБДД, только в Петербурге пострадали 35 пешеходов (всего серьёзных ДТП было 42), в том числе 9 детей.