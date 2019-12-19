На стройке в Полюстрово монтажник погиб, сорвавшись со второго этажа

Монтажник погиб на строительной площадке на востоке Петербурга. Происшествие не связано со штормом, бушевавшим вчера в городе.

По данным «Фонтанки», полицию на стройплощадку по адресу: Львовская улица, 21, вызвали вчера около десяти вечера. На объекте погиб 47-летний монтажник ООО «Бастион», родом из Узбекистана. В первоначальной информации было указано, что на стройке произошло обрушение.

Как сообщили нашему корреспонденту в ГСУ СК РФ по городу, трагедия не связана со штормом. Рабочий не использовал страховку и сорвался с высоты второго этажа. Случилось это еще до наступления непогоды.

По данным издания, монтажник погиб на стройке ЖК «Дом на Львовской». На момент выхода заметки застройщик, компания «Мегалит», не прокомментировала случившееся.



