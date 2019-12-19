В калифорнийском Фресно девушка угнала самолёт и разбила его о стену аэропорта

В калифорнийском Фресно девушка угнала самолёт и разбила его о стену аэропорта, видеосвидетельство этого опубликовала сама воздушная гавань.

PLANE CRASH VIDEO: The Fresno Yosemite International Airport has released video of a plane that was stolen by a 17-year-old girl and crashed into a chain-link fence on Wednesday morning. Full story: https://t.co/DSq4qKFWxX pic.twitter.com/DJiBKxemyk — ABC30 Fresno (@ABC30) 18 декабря 2019 г.

Как удалось установить полиции, 17-летней злоумышленнице удалось незамеченной проникнуть через ограду аэропорта, забраться в турбовинтовой King Air 200 (небольшой самолет, рассчитанный на 9 пассажиров), запустить его двигатель и начать руление. Впрочем, совсем неудачно – совсем скоро воздушное судно оказалось в стене близстоящего здания.

Прибывшие на место полицейские обнаружили девушку на месте пилота с наушниками на голове. "Девушка была дезориентирована и отказалась сотрудничать, когда ее задержали за угон самолета", – сообщили в аэропорту. К счастью, никто не пострадал, хотя самолет получил значительные повреждения. Что двигало юным и активным созданием, пока неясно, но мотив терроризма правоохранителями не рассматривается.



