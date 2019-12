В калифорнийском Фресно девушка угнала самолёт и разбила его о стену аэропорта, видеосвидетельство этого опубликовала сама воздушная гавань.

PLANE CRASH VIDEO: The Fresno Yosemite International Airport has released video of a plane that was stolen by a 17-year-old girl and crashed into a chain-link fence on Wednesday morning.

Full story: https://t.co/DSq4qKFWxX pic.twitter.com/DJiBKxemyk

— ABC30 Fresno (@ABC30) 18 декабря 2019 г.