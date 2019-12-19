Пытавшегося сломать палец инспектору ДПС водителя задержали в Петербурге. Он не хотел получать протокол

В Красносельском районе задержали мужчину, которого подозревают в том, что он пытался сломать палец сотруднику ДПС и несколько раз применил кулаки.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 42-летнего местного жителя остановили накануне, 18 декабря, на проспекте Народного Ополчения, 225, за нарушение правил остановки и стоянки. На составление административного протокола он просто так не согласился: схватил правоохранителя за руку и с силой вывернул палец.

Против водителя возбудили уголовное дело по первой части статьи 318 УК РФ – применение насилия в отношении представителя власти.



