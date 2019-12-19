Французский футболист решил получить российский паспорт, чтобы сыграть на Евро-2020 за Россию

Французский полузащитник Дамьен Ле Таллек подал документы на российское гражданство, чтобы получить возможность сыграть за сборную России на чемпионате Европы 2020 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на самого спортсмена.

«Я начал процесс получения российского гражданства несколько месяцев назад. Решил множество вопросов с документами и бумагами. Насколько мне известно, паспорт будет готов уже через несколько месяцев», — заявил Дамьен Ле Таллек.

Отметим, что французский футболист женат на россиянке. Кроме того, они владеют домом в Москве. Ле Таллек подчеркнул, что готов откликнуться на первый же призыв главного тренера российской сборной Станислава Черчесова.

В 2014 – 2015 годах французский полузащитник играл в составе саранской «Мордовии» в Российской футбольной премьер-лиге. Сейчас он выступает за французский клуб «Монпелье».



