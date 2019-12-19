Что творилось на обратной стороне. Видео юбилейного шторма с дамбы

Огромные массы бушующей воды и шквалистый ветер засняли сотрудники комплекса защитных сооружений Петербурга. Оператор держался стойко, но ветер добавил дрожи.

Видео, снятые накануне непосредственно на дамбе, КЗС выложил в своем Instagram-аккаунте 19 декабря. На кадрах видно, как волны сталкиваются с затворами, ветер гонит воду вперед. Оператор обошелся без комментариев, на роликах лишь завывает ветер.

Накануне, около пяти часов вечера, в том же аккаунте КЗС показывал, как закрываются затворы.





Наводнение в ночь на 19 декабря стало юбилейным, двадцатым по счету за время работы дамбы. Максимальный подъем воды был зафиксирован на отметке +224 см, наводнение классифицировали как «особо опасное». В месте съемки волны достигали высоты в 3,8 метра. К девяти утра ветер стих и затворы открыли.

Как ночь шторма пережил Петербург, посмотреть можно здесь.