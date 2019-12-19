На «Нарве» погиб второй за сутки пешеход. Утром сбили человека на Энгельса, ночью – на Славы

В Петербурге и Ленобласти отмечают резкий всплеск ДТП с пешеходами. Только за ночь и утро 19 декабря произошло как минимум три серьезных случая, включая один смертельный. А за минувшие сутки лишь в Петербурге под колесами пострадали 35 человек.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около половины девятого утра 19 декабря на 34-м километре федеральной трассы «Нарва» мужчина, двигаясь на автомобиле Hyundai Solaris от Кингисеппа в сторону Петербурга, сбил женщину-пешехода лет 30 на вид. Наезд произошел вне зоны пешеходного перехода.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Это стало вторым смертельным ДТП с пешеходом на «Нарве» на неполные сутки. Вечером 18 декабря на 47-м километре трассы под колесами автобуса погиб пожилой мужчина. Это ДТП тоже произошло вне пешеходного перехода.





Еще несколько наездов на пешеходов утром 19 декабря случились в Петербурге. Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», около 2 часов ночи на перекрестке проспекта Славы и Бухарестской улицы грузовая «ГАЗель» сбила пешехода. Судя по фото, пострадавшего забрала реанимация.

Уже утром, около 9:25, автомобиль сбил мужчину на перекрестке проспекта Энгельса и 6-го Верхнего переулка, сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД Выборгского района. По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля Skoda, двигаясь на зеленый сигнал светофора, сбил 34-летнего пешехода, который переходил дорогу по «зебре» и тоже на разрешающий сигнал. В результате пешехода увезли в больницу в состоянии средней тяжести.

За сутки 18 декабря на дорогах Петербурга произошло 42 ДТП с пострадавшими, и 32 из них – это наезды на пешеходов, сообщает Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО. В результате травмы получили 35 человек, в том числе 9 детей.

Ведомство напоминает водителям, что они обязаны уступать дорогу пешеходам на пешеходном переходе. Пешеходам же – о том, что выходить на проезжую часть они должны только после того, как убедились в безопасности перехода. А в пасмурную погоду стоит также использовать световозвращающие элементы – они в несколько раз повышают видимость пешехода для водителей.