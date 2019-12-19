МедцентрMedFIN (Хельсинки) выписывает европейские рецепты для россиян

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Недавно в странах ЕС и в Финляндии законодательно разрешили оформление рецептов с помощью телеконсультаций. Через интернет можно проконсультироваться с врачом в Финляндии и получить электронный рецепт, который принимается в каждой аптеке.

Услуга MedFIN «Рецепты для финских и европейских аптек онлайн» предоставляет возможность гражданам России получить консультацию и рецепт по интернету. По словам представителя MedFIN, главного врача Валерии Данссон, эта услуга может быть востребована в частности пациентами с онкологией, диабетом, заболеваниями нервной и сердечно-сосудистойсистем.

До появления телеконсультаций и дистанционной выписки рецептов у большинства россиян не было возможности приобретать рецептурные препараты в Европе. Сложность была не только в необходимости получения рецепта от местного врача, но и в накладных расходах. Требовалось организовать поездку за границу, записаться на прием в платную клинику, заплатить за очную консультацию.

Новая услуга MedFIN снимает почти все сложности. Для того, чтобы воспользоваться услугой, следует дистанционно обратиться к врачу MedFIN на сайте клиники. Общение происходит на русском языке. При заполнении анкеты-заявки потребуется сообщить необходимые сведения для принятия врачебного решения об эффективности и безопасности лекарств, назначенных пациенту.

Сотрудник MedFIN, рассмотрев заявку, сообщит, может ли в данном случае быть выписан электронный рецепт. При рассмотрении обращения могут быть заданы уточняющие вопросы. Только после принятия положительного решения пациент оплачивает услугу, а врач вносит готовый электронный рецепт в единую информационную систему, к которой подключены все аптеки.

Пациент имеет возможность запросить один из двух видов электронных рецептов.

Первый вариант – электронный рецепт на финском языке, который принимается всеми аптеками Финляндии и не принимается в других странах Евросоюза. Он стоит дешевле и достаточен для самостоятельной покупки лекарства в финских аптеках или для обращения в финскую интернет-аптеку для заказа лекарств. Доставка заказанных лекарств до границы Финляндии занимает два дня.

Второй вариант – специальный рецепт на английском языке, который принимается всеми аптеками стран ЕС.

Стоимость услуги – от 3 345 руб. (от 48 евро)*.

Название: "ЕвромедфинОю" (EuromedfinOy)

Регистрационный код: 1910471-5

Подробная информация: http://www.medfin.fi

*по курсу ЦБ РФ на 23.12.2019г.