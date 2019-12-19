Квартал новых перспектив

«Арсенал Недвижимость» запускает новый проект в Приморском районе – жилой квартал бизнес-класса Modum, который обещает будущим жильцам особый уровень комфорта, уюта и счастливой жизни.

ГК «Арсенал недвижимость»

Новый квартал как раз для тех, кто хочет развиваться и двигаться в гармонии с окружением в черте города. Если вы любите спокойно прогулять в парке перед сном, поиграть с детьми во дворе или утроить утреннюю пробежку – созданная в квартале среда открывает все возможности для любимых активностей.

Кроме локации и всех необходимых атрибутов бизнес-класса у проекта Modum есть еще одна особенность – акцент на здоровье и активный образ жизни будущих жильцов. Это касается не только природного окружения квартала, близости зеленых зон и чистоты воздуха, но и выбора экологичных материалов для строительства, разумного подхода к ресурсам и энергозатратам. Так, например, рамы панорамных окон в квартирах здесь сделаны из сосны.

Локация

Приморский район – один наиболее быстро развивающихся и востребованных для жизни в Петербурге. Рядом строится развязка от КАД, так что до любой точки в городе можно добраться в течение получаса. А в скором времени неподалеку должна появиться станция метро «Шуваловский проспект». Кроме хорошей транспортной доступности район отличает еще и экологичность, а сам квартал находится в окружении природы. Modum располагается вблизи Юнтоловского заказника – это обширная зеленая зона прямо у дома, значит – тишина, свежий воздух и большие возможности для уличных активностей. Будущими жителям будет, где заняться бегом, покататься на велосипеде, поиграть в подвижные игры и потренироваться на воздухе в любое время года или просто прогуляться, чтобы "перезагрузиться".

Дизайн

Визуально новый жилой квартал объединил практичность постконструктивизма с античной эстетикой. Многое в оформлении навеяно творениями легендарного советского архитектора – новатора Андрея Бурова. Архитекторы Modum использовали элементы постконструктивизма 30-х годов, который еще называют советским ар деко. Это строгость и лаконичность, этнические геометрические узоры, полутона без ярких кричащих красок и роскошь в сочетании со сдержанностью. Практичность этого стиля вместе с классикой античности создали особое благородство во внешнем облике. Сочетание теплых песочных оттенков со сдержанным и голубыми участками и строгими линиями создает общее впечатление легкости и гармонии. Причем это касается как внешнего, так и внутреннего облика. Так, вместо привычной темной парадной будущих жильцов будет встречать лобби-зона, оформленная мрамором.

Комфорт бизнес-класса

На этаже от одной до четырех квартир, никакого шума, перенаселенности. Квартиры – просторные, с разнообразными планировками и возможностью проявить дизайнерскую фантазию: панорамные окна, приватные террасы, высокие потолки и сауна. Представленные в комплексе планировки квартир подойдут покупателям с самыми разными запросами – каждый сможет найти то, что нужно.

Отдельное внимание в новом комплексе уделят современным технологиями и безопасности. Так, в домах установят IP-домофонию на итальянском оборудовании Comelit. Эта система уже приобрела популярность в жилых домах и отелях европейских стран, и начинает постепенно появляться в России. Жители квартала входят в парадную по специальному коду со своего смартфона, с помощью другого кода могут дистанционно открыть дверь своей квартиры. А через личный кабинет можно обращаться с диспетчерской и другими специалистами управляющей компании со своего гаджета, не выходя из дома.

Также для всех жильцов доступен собственный паркинг с автомойкой, в который можно спуститься прямо на лифте. Кстати, лифты заказаны у производителей премиального уровня ThyssenKrupp.

Спорт и здоровье





Кроме занятий спортом и другими активностями на свежем воздухе в близлежащей зеленой зоне, жителям нового квартала будет доступна возможность заниматься спортом, заботиться о своем здоровье в любое свободное время и в любую погоду. Прямо в здании ЖК расположится собственный фитнес-клуб со SPA – комплексом, куда входит сауна и бассейн. Для маленьких новоселов во дворах будут оборудованы оригинальные дизайнерские детские площадки производителя Kompan, известные своим интересным оформлением и эргономичностью.

Старт продаж квартир в новом комплексе Modum от «Арсенал Недвижимости» начнется уже в 2020 году.

Справка о ГК «Арсенал-недвижимость»

ЖК Modum – застройщик ООО "Арсенал-Каменка", проектная декларация на сайте https://www.arsenal-group.com