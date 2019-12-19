Происшествия
И метро. В петербургской подземке после анонимных писем проверяют все станции
Служба безопасности петербургского метрополитена и взрывотехники проверяют все станции после очередной анонимной рассылки утром 19 декабря. Суды тем временем возвращаются к работе.
Письма на этот раз пришли с одноразового адреса «Винтовка это праздник». В тексте указывалось, что бомбы могут быть на станциях от «Политехнической» до «Фрунзенской» в алфавитном порядке. В пресс-службе городского метро уточнили, что проверяют все вестибюли и платформы.
Читатели «Фонтанки» также сообщили об эвакуации детских садов в Павловске, там на прогулку пошли воспитанники с Березовой улицы. В Славянке анонимное письмо получил 36-й сад, детей отправили в 511-ю школу. В Приморском районе эвакуирован 5-й детский сад.
Тем временем районные суды возвращаются к работе. В одной из рассылок также сообщалось, что опасное стоит искать в 13 городских вузах.
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Справка:
Зимнюю волну минирований объединяет имя православного бизнесмена Константина Малофеева, от которого требуют «вернуть» 120 биткоинов, якобы украденных с криптобиржи. Сам предприниматель уже обратился с заявлением в ФСБ, он считает происходящее дискредитацией своего имени.