Авто Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+1°C
/ Завтра: +2
$ 62.58р
69.69р
11:59 19.12.2019
Расширенный поиск

Происшествия
19.12.2019 11:48
Печать

И метро. В петербургской подземке после анонимных писем проверяют все станции

Служба безопасности петербургского метрополитена и взрывотехники проверяют все станции после очередной анонимной рассылки утром 19 декабря. Суды тем временем возвращаются к работе. 

Письма на этот раз пришли с одноразового адреса «Винтовка это праздник». В тексте указывалось, что бомбы могут быть на станциях от «Политехнической» до «Фрунзенской» в алфавитном порядке. В пресс-службе городского метро уточнили, что проверяют все вестибюли и платформы. 

Читатели «Фонтанки» также сообщили об эвакуации детских садов в Павловске, там на прогулку пошли воспитанники с Березовой улицы. В Славянке анонимное письмо получил 36-й сад, детей отправили в 511-ю школу. В Приморском районе эвакуирован 5-й детский сад. 

Тем временем районные суды возвращаются к работе. В одной из рассылок также сообщалось, что опасное стоит искать в 13 городских вузах. 

 



© Фонтанка.Ру

Справка:

Зимнюю волну минирований объединяет имя православного бизнесмена Константина Малофеева, от которого требуют «вернуть» 120 биткоинов, якобы украденных с криптобиржи. Сам предприниматель уже обратился с заявлением в ФСБ, он считает происходящее дискредитацией своего имени.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ПСК
      18.12.2019 16:38

      Строительство ЖК Nobelius от ГК «ПСК»: сохраняется высокий темп

      До ввода в эксплуатацию ЖК Nobelius остаётся меньше года. После завершения монолитных работ на месяц ранее запланированного срока на площадке всё готово к началу устройства кровли и возведению внутренних перегородок. В скором времени начнётся установка оконных систем и лифтового оборудования.
      Setl Group
      18.12.2019 16:14

      «Петербургская Недвижимость» расскажет об инвестициях в апартаменты

      В четверг 19 декабря эксперты компании проведут вебинар для инвесторов. Специалисты расскажут о новом апарт-отеле «ArtLine в Приморском» и о вариантах готового бизнеса с доверительным управлением.
      скриншот с сайта ska.ru
      18.12.2019 15:35

      Алина Загитова, СКА и ЦСКА выступят на «Газпром Арене»

      Второй матч в рамках хоккейной «Русской классики» на футбольной «Газпром Арене» пройдет в четверг, 19 декабря. Встретятся два армейских коллектива: СКА и ЦСКА.
      ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
      18.12.2019 15:23

      МКБ вернет до 7% баллами за такси, фастфуд и путешествия

      С 1 января 2020 года Московский кредитный банк (МКБ) меняет категории повышенного начисления за покупки для участников программы «МКБ Бонус».
      «Главстрой Санкт-Петербург»
      18.12.2019 15:07

      В ЖК «Северная долина» начала работу детская поликлиника

      «Главстрой Санкт-Петербург» сообщает об открытии нового педиатрического отделения СПБ ГБУЗ «Детская городская поликлиника №71» в ЖК «Северная долина». Оно расположено в трехэтажном здании по адресу: ул. Заречная, д. 41.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      18.12.2019 13:05

      Председатель Правления Банка «Санкт-Петербург» Александр Савельев признан лучшим топ-менеджером

      По версии издания «Коммерсантъ», председатель Правления Банка «Санкт-Петербург» Александр Савельев стал победителем в номинации «Банковская сфера» проекта «Топ-менеджеры года», проводимого уже более десяти лет.
      ГК «Полис Групп»
      18.12.2019 11:54

      Началось заселение в ЖК «Полис на Неве» от ГК «Полис Групп»

      В жилом комплексе «Полис на Неве», который компания «Полис Групп» сдала на месяц раньше срока, началась процедура заселения. Первые осмотры квартир и подписание актов приема-передачи участникам долевого строительства стартовали во вторник, 17 декабря.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      18.12.2019 11:54

      Банк «Санкт-Петербург» предоставил первый кредит в рамках обновленной бизнес-ипотеки

      Банк «Санкт-Петербург» предоставил первый кредит в рамках обновленной программы «Бизнес-ипотека» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на покупку отдельно стоящих зданий коммерческого назначения, нежилых помещений и апартаментов.
      Группа компаний Bau City Development
      18.12.2019 11:02

      Группа компаний Bau City Development

      Группа компаний «Бау Сити» основана в Петербурге в 2008 году. Команда объединила лучших профессионалов отрасли, которые уже больше 20 лет работают в строительстве и реализации недвижимости. Сотрудники компании участвовали в управлении строительными проектами компаний "СтройМонтаж", "Трест-36", Setl City, "Пионер", "Возрождение Санкт-Петербурга".
      ГК «КВС»
      18.12.2019 10:52

      В ГК «КВС» закрыта первая сделка с ипотекой через интернет-магазин

      В интернет-магазине квартир ГК «КВС» прошла первая сделка с ипотекой. Все этапы покупки, в том числе одобрение ипотеки, подписание ДДУ и регистрация, осуществлялись онлайн.
      Группа «Эталон»
      18.12.2019 10:31

      Квартиры от Группы «Эталон» со сниженной процентной ставкой по ипотеке от банка-партнера

      Купить квартиру от Группы «Эталон» можно с помощью ипотечного кредита от Альфа-Банка со сниженной процентной ставкой – от 8,09% годовых.
      shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      17.12.2019 18:00

      Новая квартира по новогодней цене

      Наступает время приятных сюрпризов и подарков. Время, когда в чудеса верят взрослые так же, как дети. В канун Нового года принято не только загадывать желания, но и строить планы. Мечтали об улучшении жилищных условий? Пора приступить к реализации мечты!