И метро. В петербургской подземке после анонимных писем проверяют все станции

Служба безопасности петербургского метрополитена и взрывотехники проверяют все станции после очередной анонимной рассылки утром 19 декабря. Суды тем временем возвращаются к работе.

Письма на этот раз пришли с одноразового адреса «Винтовка это праздник». В тексте указывалось, что бомбы могут быть на станциях от «Политехнической» до «Фрунзенской» в алфавитном порядке. В пресс-службе городского метро уточнили, что проверяют все вестибюли и платформы.

Читатели «Фонтанки» также сообщили об эвакуации детских садов в Павловске, там на прогулку пошли воспитанники с Березовой улицы. В Славянке анонимное письмо получил 36-й сад, детей отправили в 511-ю школу. В Приморском районе эвакуирован 5-й детский сад.

Тем временем районные суды возвращаются к работе. В одной из рассылок также сообщалось, что опасное стоит искать в 13 городских вузах.



