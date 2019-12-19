После шторма в Финляндии более 30 тысяч домов остаются без света, есть проблемы с движением поездов

Последствия шторма, прошедшего накануне, ликвидируют в Финляндии утром 19 декабря. Упавшие деревья вызвали перебои с элетричеством и нарушили движение поездов на некоторых участках.

По данным объединения энергетических компаний Energiateollisuus, на 11.30 обесточенными остаются около 33 тысяч домохозяйств. Больше всего пострадали регионы Хяме, Южное Саво и Южная Карелия.

На участках Париккала – Савонлинна и Пиекямяки – Мянтюхарью поезда заменены автобусами, сообщает оператор финских железных дорог VR. "Аллегро" между Петербургом и Хельсинки ходит по расписанию.

Последствия шторма в Петербурге "Фонтанка" показывала ранее.



