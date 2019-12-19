Найден водитель, сбивший насмерть человека под Петербургом и оставивший на месте ДТП кусок бампера

Несколько дней сотрудники полиции разыскивали водителя, устроившего смертельное ДТП в Кировском районе Ленинградской области. Помогла улика – фрагмент автомобиля.

Само ДТП произошло 15 декабря на 137-м километре автодороги «Санкт-Петербургcкое южное полукольцо», между Кировском и Мгой: водитель сбил насмерть человека и скрылся. Мёртвого мужчину лет 45 – 55 на вид в чёрной дублёнке и спортивных штанах нашли утром на обочине. На месте остался обломок машины – серый бампер.

Как сообщает 19 декабря пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, подозреваемого задержали вчера сотрудники полиции Кировского района в результате оперативно-разыскных мероприятий.





Скрывшийся в места водитель – это предположительно 31-летний житель Калининского района Санкт-Петербурга, работающий начальником производства в коммерческой организации. ДТП он совершил на тёмно-серой «Шкоде Кодиак», по данным «Фонтанки», 2019 года выпуска. Машина помещена на спецстоянку. Сам же подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. До избрания меры пресечения его поместили в изолятор временного содержания.

По факту ДТП следователями ОМВД России по Кировскому району было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).