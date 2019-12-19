Пенсионерке вкололи сильный препарат и похитили полмиллиона. Так петербурженка спасалась от долгов

Полиция Санкт-Петербурга расследует разбойное нападение, для которого использовался наркотический анальгетик. А привести к преступлению могли крупные долги и страх потерять квартиру.

Как стало известно «Фонтанке», 18 декабря сотрудники Приморского УМВД задержали 60-летнюю петербурженку, которая подозревается в том, что оставила без накоплений ровесницу. По версии следствия, женщина пришла в гости к своей жертве на Дибуновскую улицу, 47, и ввела ей лекарственный опиоидный анальгетик, который хоть и уступает наркотикам, но дает быстрый и длительный эффект. В медицине это средство используют для снятия болевого синдрома, обезболивания или для лечения синдрома отмены опиатов.

Немолодая петербурженка от укола впала в беспомощное состояние, после чего злоумышленница без труда обчистила квартиру, похитив ценных вещей на 500 тысяч рублей.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о разбое в особо крупном размере.





О личности подозреваемой известно немного. Скорее всего, безработной женщине понадобились деньги, так как ранее она, по данным «Фонтанки», заложила свою квартиру для получения кредита, который потом не смогла погасить. Договор займа она попыталась оспорить в Василеостровском районном суде.