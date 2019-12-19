В Финляндии раскрыли сеть наркоторговцев. Они привезли в страну несколько центнеров разных наркотиков и заработали 4 млн евро

Полиция Финляндии 19 декабря рассказала о раскрытии крупного канала поставки наркотиков, которые везли, главным образом, из Нидерландов. Контрабандой и распространением руководили двое граждан Финляндии, находившиеся в Испании.

Преступники с 2016 года привезли в Суоми около 215 кг психостимуляторов в виде порошка, 60 кг растительного наркотика, более 30 кг «клубных таблеток», более 20 тыс. «марок», 2 млн таблеток, которые классифицируются как наркотики, а также различные допинг-вещества.

По данным следствия, распространители работали в основном в Тампере и Хельсинки. Продавали как с рук, так и через Интернет — в совокупности это два дела, фигурантами которых являются 60 человек, 20 из них находятся под арестом. Большинство подозреваемых — граждане Финляндии.

По подсчётам полиции, преступники заработали на продаже наркотиков и допинг-веществ 4 млн евро. Живущим в Испании руководителям сети деньги поступали из Финляндии как наличными, так и в биткоинах.

Предварительное расследование находится в завершающей стадии, вскоре дела будут переданы в прокуратуру. Суд начнётся в январе — феврале 2020 года.



