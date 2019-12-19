К сотрудникам судов присоединились дети и студенты. На фоне минирований в Петербурге приговорили телефонную «террористку»

Вслед за районными судами размяться из-за сообщения о заминировании на улицы вышли сотрудники Арбитража и детских садов. В письме также указаны 13 вузов.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 19 декабря также письма получили Колпинский, Дзержинский, Василеостровский и Ленинский районные суды. Красногвардейский и Сестрорецкий уже вернулись к работе, проверка продолжается в Приморском.

В письме, которое получил Ленинский районный суд, также перечислены 13 вузов. Среди них, например, Театральная академия, Университет МЧС, Юридическая академия.

Читатели «Фонтанки» также сообщили об эвакуации детского сада № 10 в Красносельском районе, на выход отправились сотрудники Арбитражного суда.

Накануне Ленинский районный суд между эвакуациями успел приговорить к условным трем годам жительницу Петербурга, которая 27 августа этого года опаздывала на электричку в Оредеж с Балтийского вокзала. Пропускать поезд ей очень не хотелось, и она решила сообщить о вероятном взрыве. Женщина признала вину.



