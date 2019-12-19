Медведев подписал постановление о дополнительной маркировке автомобилей – полицейской

С 1 января 2020 года автовладельцы обязаны будут за свой счёт наносить на кузов или раму машины специальную полицейскую маркировку, но не всегда, а только при нечитаемых идентификационных номерах. Соответствующее постановление правительства подписал премьер Дмитрий Медведев, норма закреплена в законе о регистрации транспортных средств, который вступит в силу как раз с Нового года.

Как сообщает 19 декабря «Коммерсантъ», постановление детально описывает процедуру. Допустим, в ходе проверки автомобиля, например во время перерегистрации, сотрудник ГИБДД выясняет, что заводские идентификационные номера на кузове или раме прочитать невозможно – из-за ржавчины, ремонта или перебивки (ежегодно выявляется 8 – 10 тысяч таких случаев). Тогда на «несъёмные части» (кузов, раму) устанавливаются пломбы или печати, документы на машину отправляются в ОВД, а саму её проверяют в экспертно-криминалистическом центре. Если причастности к преступлениям не выявлено и есть возможность установить заводской номер рамы и двигателя, то принимается решение о нанесении полицейской маркировки.

В этом случае автовладелец обращается в орган по сертификации, или аккредитованную испытательную лабораторию, или на завод-изготовитель транспортных средств. Номер наносится на раму или часть кузова с помощью автоматического маркиратора, в ПТС вносятся изменения, а ГИБДД выдаёт новое СТС.

Стоимость услуги пока неизвестна. По мнению экспертов, она будет стоить 5 – 10 тысяч рублей.







