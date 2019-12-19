«Деньги сразу» в Петербурге заготовили купюры «банка приколов». Не для кредитов

Сотрудница кредитной организации в Петербурге перехитрила преступника и встретила его с заготовленными купюрами «банка приколов». Налетчик в маске оказался практически ни с чем.

Как стало известно «Фонтанке», около половины восьмого вечера 18 декабря неизвестный в синей медицинской маске, угрожая ножом, потребовал крупную сумму денег у менеджера ООО «МКК» Деньги сразу» на бульваре Новаторов, 98. 25-летняя менеджер послушно отдала пачку из купюр в тысячу и пять тысяч рублей. Очевидно, довольный уловом, налетчик ретировался. Но можно представить себе его разочарование, когда он, вернувшись в логово, раскрыл пакет с деньгами. Сверху лежали 2800 настоящими билетами Банка России, а остальные 100 000 оказались купюрами «банка приколов». Обычно их используют разного рода мошенники, а тут, напротив, – хитроумные кредиторы. Теперь преступному миру придется пересчитывать отобранное, что называется, не отходя от кассы.



