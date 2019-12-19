Росстат нашел у россиян рост доходов. Помогла новая методика расчета

Новую оценку роста реальных располагаемых доходов населения за 9 месяцев 2019 года опубликовал 19 декабря Росстат. Днем раньше, о том же с радостью рапортовало Минэкономразвития.

Если прежняя оценка роста равнялась 0,2%, новая – 0,8%. Об этом сообщает со ссылкой на Росстат «Интерфакс». Причина пересмотра – изменение базы сравнения из-за уточнения поквартальных оценок за 2018 год.

Еще в марте глава статистической службы Павел Малков рассказывал, что его ведомство собирается внедрять новую методологию расчета денежных доходов и расходов населения. Для этого Росстат отменил ежемесячные подсчеты и перешел на ежеквартальные.

Это помогло совершить «экономическое чудо».





Так, согласно приведенным в обзоре Минэкономразвития данным, падение реальных доходов населения в первом квартале пересмотрено до 2,2% (предыдущая оценка — падение на 2,5%), во втором квартале 2019 года зафиксирован рост на 0,9%, в то время как согласно предыдущей оценке было сокращение реальных доходов на 0,1%, в третьем квартале реальные доходы выросли до 3,3%, согласно прежней оценке Росстата, прирост реальных доходов составлял 3%.

Реальные доходы населения, как пишет РБК, беспрерывно падали с 2014 по 2017 год. В 2018 году они показали околонулевой рост (+0,1%).