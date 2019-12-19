Стрелка с Софийской овощебазы полиция нашла за Невой. Остались ещё четверо

Один из предполагаемых участников пальбы во Фрунзенском районе не смог раствориться в Петербурге и даёт объяснения в отделе полиции. Его оппоненты успешнее и пока избегают внимания правоохранителей.

Как стало известно «Фонтанке» 19 декабря, предполагаемого стрелка с Софийской овощебазы задержали три дня назад. Им оказался 29-летний уроженец Азербайджана, обосновавшийся в городе без регистрации. Официальной работой мужчина также не обременён. Оперативники уголовного розыска забрали его из съёмной квартиры на Русановской, 17.

Поиск соучастников продолжается. По наблюдениям очевидцев, 13 декабря на Софийской овощебазе конфликт в перестрелке решали пятеро из «Ниссана» и «Фольксвагена». На 12-м выстреле они разбежались, оставив после себя гильзы и машины. Вооружённые разборки уложили в уголовное дело о хулиганстве.



