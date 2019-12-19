ЖК «Образцовый квартал 6»: готовность 70%

Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

В завершающую стадию строительства вошёл новый малоэтажный жилой комплекс «Образцовый квартал 6». Строительная компания «Терминал-Ресурс» продолжает жилую застройку в рамках проекта комплексного развития территории «На Царскосельских холмах».

Возведение объекта началось в апреле 2019-го года. К сезону дождей и холодов был закрыт тёплый контур – выполнено устройство фасадов, произведён монтаж кровли. Большой опыт застройщика, профессионализм команды и применение современных технологий позволили оптимизировать процесс строительства. В результате чего цикл от котлована до передачи ключей занимает 1,5 года.

Квартал состоит из четырех домов на 383 квартиры. Во дворе спроектированы детская и спортивная площадки, площадка для отдыха и парковка на 155 машин. Квартирография содержит разные варианты планировок от компактных студий до 100-метровых трёхкомнатных. Во многих из них есть возможность объединить кухню с гостиной. Высота потолков в квартирах составляет 2.75 метра, а на пятом, мансардном, этаже – до 3.8.

Уже произведён запуск системы отопления. Для этого применена система «тёплый водяной пол» немецкой компании REHAU, установлены крышные газовые котельные. Завершается остекление балконов и лоджий, ведётся установка системы электроосвещения. Каждый подъезд будет оборудован бесшумным лифтом швейцарского производителя «Schindler». В следующем году планируется, что объект будет введён в эксплуатацию, и дольщики получат ключи.

«Образцовые кварталы» находятся в зелёной экологически благополучной зоне на юге Петербурга. До ближайших станций метро (Московская, Звёздная) можно добраться за 20 минут.

В декабре можно забронировать квартиру по специальной новогодней цене. Сроки проведения акции: с 6 по 30 декабря 2019 года. Бронирование производится бесплатно!

Подробности – в офисе продаж застройщика: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1 (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), + (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya