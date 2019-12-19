ЖК «Город мастеров»: третья очередь на подходе

В ноябре этого года компанией «Строительный трест» была введена в эксплуатацию вторая очередь ЖК «Город мастеров» в Калининграде, состоящая из четырех малоэтажных домов. Проект вышел на свою финальную стадию – активно ведется строительство двух оставшихся очередей.

АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

«Город мастеров» – это масштабный региональный проект петербургской компании «Строительный трест», для которой он стал уже третьим объектом в Калининграде. Ранее здесь были успешно реализованы проекты жилых комплексов «Пятый элемент» на Воздушной улице и «Летний сад» на Автомобильной улице. В составе ЖК несколько очередей, и сейчас застройщик активно возводит заключительные – третью и четвертую. В планах компании ввести их до конца следующего года.

«Город мастеров» строят с 2014 года. Первая очередь состояла из шести домов, сейчас в них уже живут новоселы. Недавно введенная в эксплуатацию вторая очередь из четырех домов, будет заселяться в ближайшее время.

Третья очередь комплекса состоит из четырех шестиэтажных домов на 293 квартиры в общей сложности, а в четвертой очереди предусмотрен один шестиэтажный дом. Сейчас в домах третьей очереди активно ведется кладка стен и устройство кровли, а в четвертой очереди ведутся работы по монтажу перекрытия над первым этажом.

АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Локация комплекса с точки зрения транспортной доступности – одна из самых удачных в городе. За счет близости дорожной развязки Московского проспекта с окружной дорогой на машине легко добраться до центра города за 15 минут, а за полчаса – до города-курорта Зеленоградска и Куршской косы на берегу Балтийского моря. От «Города мастеров» до международного аэропорта «Храброво» доехать можно за 40 минут.

Что касается внутреннего наполнения, то квартирография комплекса представлена одно-, двух- и трехкомнатными квартирами. При этом у «Строительного треста» нет студий. Площадь квартир варьируется от 40 до 92 кв. метров, что особенно привлекательно для семейного покупателя. Планировки квартир включают популярный евроформат с и кухнями-гостиными.

Еще один важный фактор, определяющий выбор жилья для семей с детьми – непосредственная близость развитой образовательной инфраструктуры. Так, например, в шаговой доступности расположен детский сад на 320 мест и инновационная «Школа будущего» с бассейном, кадетским классом и музеем народных традиций. А еще в этом году на Московском проспекте, на выезде из города появилась современная общеобразовательная школа на 1700 учеников с бассейном.

Во дворах будущих жителей ждет грамотно зонированная территория, интересное озеленение и оригинальное освещение. Есть зона для командных видов спорта, а для детей оборудованы современные игровые площадки. Автомобилистов порадуют отдельно оборудованные парковочные места под навесами, а для владельцев велосипедов на территории проложены велодорожки и специально созданы велопарковки.

Что касается цены, то квадратный метр в проекте начинается от 41,5 тыс. рублей. Для покупателей квартир во второй очереди проекта действует рассрочка от застройщика. Что касается покупки в ипотеку, то «Городе мастеров» аккредитован семью банками, в том числе «Сбербанком», «ВТБ», «Газпромбанком».

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г., ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г., АО Банк ГПБ (Газпромбанк) лицензия Банка России №354.

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»





ЖК "Город Мастеров" – застройщик ООО «Норд Вэй», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/