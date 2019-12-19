Петербург пережил юбилейное наводнение. Вода за дамбой была выше почти на два метра

Волны у комплекса защитных сооружений Петербурга в ночь шторма 19 декабря достигали почти четырех метров. Дамба защитила город от 20-го по счету нагонного наводнения.

Как сообщает дирекция КЗС, максимальный подъем воды был зафиксирован на отметке +224 см, наводнение классифицировали как «особо опасное». При этом со Смольным цифры разнятся: у чиновников есть информация о 217 см. Самый сильный порыв ветра разогнался до 30 м/с, волны колебались на высоте от 2,5 метра до 3,8.

«Перепад с защищенной акваторией Невской губы составил 188 см», – добавили в КЗС.

По состоянию на девять утра, как сообщалось ранее, затворы открыли, фарватер свободен для судов. Уровень воды в Неве у Горного института составляет сейчас 54 см, в заливе в районе дамбы — 89.





Как сообщает дирекция, наиболее высокий уровень воды в заливе в это время года был зафиксирован 46 лет назад. 20 декабря 1973 года нагонная волна затопила острова в черте Петербурга, наводнение осложнялось ледовой обстановкой, тогда вода промерзла на глубину до 60 см. Навалы льда на побережье после шторма достигали высоты в десять метров.

Если вода в город прошла только в виде дождя, то ветер разгулялся вовсю. Повалена почти сотня деревьев, без света на несколько часов оставались 80 домов, Артиллерийская академия оказалась без 200 кв. м кровли.

В юбилейное наводнение город обновил температурный рекорд. В Северной столице максимум было +7,6 градуса тепла.