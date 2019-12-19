Агрегаторы такси поддержали законопроект о коллективной ответственности при ДТП

Проект закона о коллективной ответственности за обеспечение безопасности пассажиров поддержали сервисы заказа такси Gett, «Везет», «Ситимобил» и «Яндекс.Такси». Но не во всем. Мнение рынка приводит 19 декабря «Коммерсант».

Так, агрегаторы предупреждают, что в документе нужно четко определить зоны ответственности водителей и таксопарков, во избежание ухода таксистов в серую зону.

«На наш взгляд, законопроект в целом учитывает особенности российского рынка такси, а также некоторые предложения IT-компаний — это добрый знак для нас. Мы, со своей стороны, готовы к обсуждению положений проекта с наших экспертных позиций»,— говорится в совместном заявлении агрегаторов.







Среди рисков, по мнению сервисов, неоправданное ограничение числа разрешений такси или завышенные требования для водителей, желающих работать в такси.





Законопроект «О государственном регулировании деятельности по перевозке легковыми такси и деятельности служб заказа легкового такси» был доработан и внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов и сенаторов во главе с секретарем генерального совета «Единой России» Андреем Турчаком.



