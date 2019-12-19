Миллионы и старики: в деле «соцработниц», годами обманывавших петербургских пенсионеров, новые эпизоды

Оперативники раскрыли новые эпизоды мошенничества двух «соцработниц», которые в сентябре 2019 года украли больше миллиона рублей из квартиры петербургской пенсионерки, подменив купюры бумажками «банка приколов». Оказалось, в гости к старикам женщины ходили с 2016 года.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 19 декабря, полицейские добавили в дело ещё девять фактов мошенничества: за несколько лет напарницы вынесли из чужих квартир больше пяти миллионов рублей. Система была отлажена: жертвами становились пенсионерки, средний возраст которых – под 90 лет. Действовали исключительно в Московском и Приморском районах.

Гражданками заинтересовались осенью 2019 года после рассказа жительницы одного из домов на проспекте Юрия Гагарина о том, что она пустила к себе посетительниц и, не сомневаясь, выложила перед ними 1,3 миллиона рублей, чтобы те переписали наличные и провели их обмен. После ухода приятных собеседниц она обнаружила, что осталась со стопкой поддельных банкнот. Мошенницы вели себя максимально аккуратно: приехали в город накануне дела и сняли квартиру неподалёку. Это не помешало их вычислить.

Против женщин возбудили уголовные дела по 158-й и 159-й статьям УК – кража и мошенничество. Временным домом для них всё ещё остаётся СИЗО-5 на Арсенальной улице.



