Дмитрий Саутин: Спортсменов лишили за допинг медалей – один сидит в Думе, другой идет в мэры. Это нормально?

Двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин прокомментировал дисквалификацию российского спорта на 4 года. В интервью «Медузе» он заявил об ответственности за это спортивных чиновников.

«Я не знаю, чем занимались люди, которые возглавляют Олимпийский комитет России и Минспорта, но результат налицо. Ни флага, ни гимна – и что дальше будет, неизвестно. В ближайшее время, я думаю, ситуацию исправить будет тяжело. Говорить можно все, что угодно, а чиновникам и функционерам надо работать и отрабатывать свои огромные зарплаты, премии и бонусы. Я не считаю правильным, что спортсменов, пойманных на применении допинга, приглашают в политику. Говорят, что спорт вне политики, но мы видим, что это не так. Это Россия. Спортсменов лишили медалей – один сидит в Думе, другой идет в мэры. Ну это нормально? Это не помогает нам бороться с допингом. Алексея Воеводу, конечно, надо лишать депутатского мандата – это однозначно. Я не знаю, как он еще там сидит. Или, может быть, он сидит уже в другом месте?» – заявил Саутин.

Исполком WADA 9 декабря принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ крупные международные турниры (чемпионаты мира и Олимпиады). Решение исполкома WADA вступит в силу только с одобрения Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне. Российская сторона может оспорить решение WADA в течение 21 дня с момента вынесения вердикта.



