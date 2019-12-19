Председатель КГИОП Макаров прикрутил «Севкабель Порт» к ЮНЕСКО

Реконструкция бывшего завода «Севкабель» на Кожевенной линии, являющегося памятником истории, привела к тому, что проект обсуждали в Польше в связи с вопросом сохранения культуры. В результате на Васильевский остров приехал представитель Смольного, отвечающий за охрану этого наследия.

По информации «Фонтанки», около 10 утра 19 декабря у кирпичного фасада бывшего завода «Севкабель» на Кожевенной линии, где сегодня расположено уже известное общественное пространство, встретились два председателя – комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров и совета директоров группы «Севкабель» Александр Вознесенский. Так на стене появилась памятная доска в честь победы Петербурга в премии Организации городов всемирного наследия.

Еще летом этого года в Кракове на XV конгрессе Организации городов всемирного наследия Санкт-Петербург стал лауреатом международной премии The Jean-Paul-L'Allier Prize. Заметим, что правительство города представило пять проектов: «Севкабель Порт», «Новая Голландия», Планетарий № 1, пространство «Петровский арсенал» в Сестрорецке и креативное пространство «Ткачи». Премия учреждена для продвижения лучших подобных практик.





Что касается имени Жан-Поль Л'Аллье, то он был мэром Квебека в Канаде до 2005 года, а в 1991 году основал Организацию городов всемирного наследия (Organization of world heritage cities) – некоммерческую неправительственную организацию, занимающуюся вопросами сохранения и управления городов, внесенных в список ЮНЕСКО. Сегодня организация объединяет более 300 городов.



