Штормовое предупреждение не снято. Смольный подсчитывает ущерб от непогоды в усиленном режиме

Аппарат губернатора Петербурга и комитет по благоустройству утро 19 декабря начали с цифр. Итоги утешительные – ничего серьезного за штормовую ночь не произошло.

Как сообщает комитет, за ночь штормовой ветер повалил минимум 86 деревьев, больше всего в Купчино, Выборгском районе и на Петроградской стороне. Береза оборвала провода в Удельном парке, в Московском районе два тополя примяли два автомобиля.

«Сводка по упавшим деревьям постоянно обновляется. Штормовое предупреждение не снято, и комитет по благоустройству работает в усиленном режиме», – отметили чиновники.

К утру губернатору Петербурга Александру Беглову доложили, что максимальный уровень воды был зафиксирован в полночь – у затворов поднялось до 217 см. Оборванные провода оставили без света 80 домов, однако к утру работы успели закончить. Больше всего пострадала крыша на здании Артиллерийской академии, там оторвало кусок площадью около 200 кв. м.





«К 6 часам утра поврежденный участок был демонтирован», – сообщает Смольный.

Синоптики повторения ночной бури не обещают, ко второй половине дня ветер успокоится окончательно. Затворы дамбы открыты.

Около сотни поваленных деревьев убраны и с региональных дорог Ленинградской области. Больше всего пришлось потрудиться дорожникам Гатчинского и Ломоносовского (38 деревьев), Всеволожского и Выборгского (28 деревьев) и Кировского (18 деревьев) районов, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе дорожного комитета области. По прогнозу дорожных метеостанций, сегодня в регионе возможен сильный мокрый снег – круглосуточно готовы работать до 300 единиц спецтехники.