Редкое исключение: на Стачек светофор свалил не ветер. ДТП с переворотом попало на видео

Среди множества поваленных дорожных конструкций за ночь 19 декабря в Петербурге есть одна, которая стала исключением. Светофор пал жертвой ДТП. «Водитель помог ветру», – шутят в соцсетях.

На проспекте Стачек, 1, автомобиль врезался в светофор и опрокинулся на крышу, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Аварию зафиксировал видеорегистратор, что называется, из первого ряда. Судя по всему, водитель легковушки понял, что не сможет затормозить перед светофором, и, чтобы не врезаться в стоящие машины, ушёл вправо. От удара в машине заклинило клаксон, и операция по её возвращению на колёса, оперативно провёрнутая очевидцами, прошла под звуковое сопровождение.





«Главное, все живы и здоровы», – отмечают в комментариях.

По подсчётам ГУ МЧС по Петербургу, за минувшие часы в разных районах города ветер повалил 41 дерево, разломал кровли 16 зданий, десять рекламных щитов и стендов. К утру горожане сообщили о повреждении пяти машин, хотя, судя по сообщениям в соцсетях, их гораздо больше: порывами даже сдвигало с места грузовые фургоны.



