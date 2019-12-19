Почти весна. Петербург перестарался с погодой и побил собственный рекорд

Суточный рекорд максимальной температуры воздуха был побит в Петербурге 18 декабря. Итоговые значения превысили показатели полувековой давности на 1,2 градуса.

Как сообщает Управление Гидрометцентра по Северо-Западу, максимальная температура на 18 декабря составила +7,6 градуса тепла. То, что город поставил новый рекорд, стало ясно еще вчера – 63 года назад было +6,4, в шесть часов вечера термометры за окном показывали почти семь градусов.

Впрочем, насладиться прогулкой в легких пальто горожане не смогли – штормовой ветер и дождь желания выйти на улицу не прибавляли.

Не останавливается в рекордах и Москва. Накануне максимум там было +5,6, что на три десятых больше показателя 1886 года. Сегодня в столице +6,5, что также обновило статистику самых теплых дней.



