Роскачество продолжает рекламировать елки из леса. Теперь в искусственных оно нашло формальдегид

Анализ искусственных елок из интернет-магазинов на присутствие в них опасных для организма веществ провело Роскачество перед Новым годом. Эксперты отметили резкий запах, выделение формальдегида с превышением норм и выцветание под влиянием ультрафиолета.

Как пишет 19 декабря «Коммерсант», претензии у экспертов возникли в первую очередь к искусственным елям из Китая, Таиланда и Вьетнама.

При выборе искусственной ели, напоминают в Роскачестве, необходимо обратить внимание на интенсивность запаха, проверить, не осыпаются ли с нее иголки, не примяты ли ветки. В приоритете металлический каркас из-за прочности, а также наличие у производителя пожарного сертификата на товар.

Чуть ранее Роскачество провело исследование, которое показало, что искусственные елки наносят экологии больше вреда, чем вырубка в лесу.







