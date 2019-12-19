От Петербурга до Дальнего Востока. В Северной столице лжеминеры не забывают про суды, на другом конце страны - про детей

Волна минирований вновь накрыла Петербург с утра 19 декабря. Два районных суда прекратили работу, едва начав трудовой день. На Дальнем Востоке была эвакуирована сотня детских садов.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы, сообщения о минировании зданий получили по электронной почте Сестрорецкий и Приморский районные суды. Такие письма в судах и других учреждениях получают уже полмесяца: 19 декабря — уже пятнадцатый день эвакуаций.

Накануне письма приходили с 4 почтовых адресов, в одном из них была зашифрована фамилия бывшего сотрудника ФСБ Антона Немкина, в другом послание любителям рока – «панки-хой». Проверяли 254 объекта, эвакуировали больше восьми тысяч человек.

Беспокойным оказалось утро и для жителей другого конца страны – больше ста детских садов получили письма с угрозами в Хабаровске, Биробиджане, Комсомольске-на-Амуре и в других дальневосточных городах. Последний раз лжеминеры активизировались там десять дней назад, тогда они терроризировали школы.



