Минтруд прогнозирует рост официальной безработицы почти до миллиона человек за два года

Число россиян, зарегистрированных на бирже труда, может вырасти до 900 тыс. человек уже в 2021 году. По сравнению с нынешним годом это прирост в 20%.

Как пишут «Известия» со ссылкой на ведомство, к концу 2019 года на бирже труда были зарегистрированы 750 тыс. человек. Это только те люди, которые состоят на учете в государственных службах занятости.

Уже в следующем году число вставших на учет на бирже труда, по прогнозам Минтруда, вырастет до 800 тыс. человек. А в 2021 году оно уверенно достигнет отметки в 900 тыс. человек.

«По оценке Минтруда, в 2020 году показатель безработицы в РФ не изменится. Он составит 3,4 млн человек даже на фоне стабилизации темпов сокращения трудоспособного населения, полагают в ведомстве. По оценкам экспертов, дефицит кадров повлияет и на рост зарплат, его можно ожидать примерно в четверти компаний России», – сообщает издание.













