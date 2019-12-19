Угроза миновала. Затворы дамбы пустили в Петербург воды залива

Затворы комплекса защитных сооружений Петербурга открыты к девяти утра 19 декабря. Город пережил шторм без существенных потерь, если не считать поваленные деревья, дорожные знаки и сорванные кровли.

Как сообщили «Фонтанке» в дирекции КЗС, ветер и нагонная волна утихли. Как и предполагалось, ближе к девяти утра затворы дамбы начали открывать.

В настоящее время уровень воды в районе КЗС далек от угрозы наводнения – показатель едва выше 60 см и продолжает стремительно падать. У поста измерений Горный на Васильевском острове воды чуть больше – уровень колеблется у отметки в 90 см и последние минуты показывает рост.

По прогнозу синоптиков, ветер 19 декабря преимущественно будет умеренным, сильные порывы возможны только в первой половине дня.





Затворы дамбы не дали городу утонуть, однако от ветра защитить Петербург не может ничего – в Северной столице срывало крыши и валило деревья. Вся вода досталась Сестрорецку.