Производители игристого вина в России предупредили о сокращении выпуска шампанского

Принятый закон о виноделии сильно ударит по крупнейшим производителям игристого вина в России. Как пишут «Ведомости», в первую очередь под удар попадут компании «Абрау-Дюрсо» и «Игристые вина».

В первую очередь это касается запрета на использование зарубежных виноматериалов. Так, на «Игристые вина» в 2018 году пришлось 25% всего импорта виноматериалов в Россию, на «Абрау-Дюрсо» — 19%.

Президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович считает, что производство игристого вина сократится в два-три раза из-за запрета зарубежных виноматериалов.

Соавтор закона Геннадий Онищенко уверен, что он не запрещает производство вина из виноматериала. У производителей будет не «вино России», а вино, изготовленное в России из импортного виноматериала.





На компании «Абрау-Дюрсо» и «Игристые вина» приходится почти 50% всего производства игристого вина в России.



