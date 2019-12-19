Рецидивист едва не убил жительницу Колпино в парадной, требуя денег

С серьезным переломом и изрезанной грудью попала в НИИ скорой помощи жительница Колпино, повстречавшаяся в парадной с разбойником. Денег с нее преступник так и не получил, зато лечение теперь предстоит долгое.

По данным ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), полицию в подъезд на проспекте Ленина, 74, вызвали соседи, которые в семь утра 18 декабря услышали крики о помощи. Наряд патрульно-постовой службы был на месте через 6 минут и задержал 55-летнего мужчину, который официально нигде не работает и не имеет прописки. Как рассказала потом 66-летняя потерпевшая, он встретил ее возле квартиры: пнул несколько раз и ударил ножом в грудь, обещая и вовсе убить, если не получит денег.

Жительницу Колпино увезли в институт скорой помощи, там у нее диагностировали сотрясение, резаные раны левой молочной железы, закрытый перелом шейки бедра. Ее обидчик в камере. Он впервые побывал в местах лишения свободы в начале 80-х, сев за хулиганство. Было в его биографии и убийство с отягчающими обстоятельствами, а также забитый до смерти человек, — так что потерпевшей, можно сказать, еще повезло. Освободился колпинец в прошлом году из колонии особого режима.



