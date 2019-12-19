Instagram запретил блогерам рекламировать табак, оружие и вейпы

Об ужесточении правил на запрет размещения постов с рекламой вейпов, сигарет и оружия объявил Instagram. Ранее фирменные публикации с подобного рода рекламой приложение и так запрещало, но компании использовали лазейку — покупали посты у блогеров, на которые те же правила не распространялись.

Запрет вступит в силу «в течение ближайших недель». Эксперты отмечают, что Instagram впервые установил какие-то рамки для рекламного контента инфлюенсеров.

«Также Instagram начнет вводить «специальные ограничения» в отношении продвижения других продуктов, таких как алкоголь и пищевые добавки. В этих случаях компания позволит создателям ограничивать круг лиц, которые могут просматривать их контент, в зависимости от возраста», сообщает 19 декабря «Коммерсант» со ссылкой на The Verge.









4 декабря сервис также требует указания даты рождения пользователей при регистрации для того, чтобы ограничить слишком юным пользователям показ рекламы алкоголя и других продуктов по возрасту.







