«Бесчеловечные» ДТП: ветер в Петербурге двигал машины, сталкивая их друг с другом

Автомобили, пожалуй, – самая частая мишень непогоды в Петербурге. Ночью 19 декабря ветер не только валил деревья (в том числе на автомобили), рвал провода и срывал крыши, но и перемещал машины. Среди прочих повреждений – разрушенное здание.

На улице Писарева фургон отнесло ветром в грузовичок, рассказывают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На проспекте Славы, по словам очевидцев, несколько грузовиков сдвинуло в стоящие впереди машины, один из них перекрыл въезд во двор.

Утром на Звездной улице, 13, остановочный павильон опрокинуло на припаркованные машины, пишут горожане в редакцию «Фонтанки» и в соцсетях.





На Ново-Александровской улице, около станции метро «Пролетарская», автомобиль накрыло и вовсе обломками обрушившегося заброшенного здания. «Мы двери не могли открыть в подъезде, – рассказывает в комментариях к посту Светлана. – В рубашке родились».

Полностью перекрыто упавшими деревьями Гостилицкое шоссе, не доезжая Гостилиц со стороны КАД, сообщают в «ДТП и ЧП». Перегорожена и улица Дегтярёва на Большой Охте.

Сваленных дорожных знаков, сорванных крыш и сломанных заборов не счесть.

На Будапештской улице, 104, забор летал по полю. «Больше всего повреждена серая машина, забор многократно беспощадно её задевал до тех пор, пока не улетел, – рассказывают очевидцы. – Другие повреждённые ТС уже были перепаркованы в более безопасные места».

Сегодня, 19 декабря, по данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», также ожидается сильный ветер, порывами до 28 м/с. Правда, другие синоптики предсказывают более спокойную погоду.