Водитель «Жигулей» сбил маленькую девочку во дворах Народной, отвёз в травму и скрылся

Четвёртый сбитый ребёнок в Петербурге за среду, 18 декабря: тяжёлые травмы получила маленькая девочка, сообщает 19 декабря отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

По данным «Фонтанки», около 19:05 на Народной улице, 1, в Невском районе синий ВАЗ-2104 во дворе наехал на 5-летнюю девочку. Девочка живёт рядом, во дворе она находилась с мамой, была одета в одежду светлых и тёмных тонов, на сапогах есть светоотражающие полосы.

Личность водителя устанавливается. По словам матери ребёнка, после ДТП он отвёз её вместе с девочкой в травмпункт и уехал, не оставив своих данных. Женщина помнит только модель и цвет машины.

В травмпункте состояние ребёнка оценили как удовлетворительное. Однако после её отвезли в больницу имени Раухфуса, где медики выявили тяжёлые травмы.





18 декабря было много ДТП с пешеходами, все самые серьёзные – в тёмное время суток: двое погибли в Ленобласти, два мужчины в Петерубрге получили крайне тяжёлые травмы. Детей сбивали: утром 11-летнего мальчика на проспекте Испытателей, а вечером 3-летнюю девочку и её 17-летнего брата – на Парнасе.

В целом в этом году наезды на детей во дворах побили рекорд переходов.



