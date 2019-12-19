Последствия сильного шторма в Петербурге: полсотни поваленных деревьев и 16 разломанных крыш

Ночная непогода лишила город на Неве полусотни деревьев, десятков рекламных стендов и строительных лесов. От сильного шторма пострадали и владельцы машин.

Как сообщили «Фонтанке» в МЧС по Петербургу 19 декабря, оперативным группам поступило 67 заявок: в разных районах города ветер повалил 41 дерево, разломал кровли 16 зданий, десять рекламных щитов и стендов. Порой они падали крайне неудачно – о повреждении машин к утру сообщили пять человек.

Жители дома на Южном шоссе, 53/4, в купчинском ЖК «София» сегодня утром на улицу выходили с опаской. Читатели «Фонтанки» рассказали, что непогода буквально снесла облицовку фасада: кусок панели застрял на пожарной лестнице прямо над дверью одной из парадных.





Впрочем, результаты ночного шторма чувствуются во всех районах.

19 декабря Петербург ждёт усиление ветра, но циклон практически отступит. Ожидается облачная погода, преимущественно без осадков.