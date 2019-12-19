В Сенате США одобрили новые санкции против России

Сенатский комитет по иностранным делам конгресса США принял законопроект о введении санкций против госдолга России, а также банковского и энергетического секторов страны. Об этом 19 декабря сообщают РИА Новости со ссылкой на представитель комитета.

Проект закона «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» был внесен в конгресс еще в начале 2019 года. Пол года он находился на рассмотрении в комитете по международным отношениям сената, поправок в него пока не вносилось.

«По регламенту после утверждения на уровне комитета законопроект выносится на голосование общим составом сената. При успешном голосовании документ должна будет поддержать палата представителей США, после чего он поступит на подпись президенту», – сообщает агентство.







В случае принятия он приведет к новым серьезным санкциям против банков, которые «поддерживают усилия по вмешательству в выборы» и энергетического секторов России, а также против российского госдолга.







