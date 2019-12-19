В тылу уходящего циклона. Синоптики разошлись во мнениях о том, будет ли сегодня шторм

Только в одном сошли синоптики, что в Петербурге в четверг, 19 декабря, погода будет облачная с прояснениями. Дальше — вариации.

Так МЧС со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС» сообщало, что сегодня ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 25-28 м/с. Погода при этом якобы будет преимущественно без осадков.

А вот специалист центра «Фобос» Михаил Леус пишет, что сегодня Петербург окажется уже в тылу уходящего циклона.

«Погода облачная с прояснениями, местами кратковременные осадки (снег, мокрый снег), гололедица. Температура воздуха 0…+2°, в Ленинградской области -2…+3°. Ветер северо-западный 7-12 м/с, порывы до 12-17 м/с», – успокивает город специалист.













Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст., что выше нормы



