Вся вода досталась Сестрорецку. Пока петербуржцы перепрыгивали лужи, в Курорте улицы превратились в реки

Закрытая дамба защитила Петербург от наводнения, но части города потопа избежать не удалось. По Сестрорецку плавали «айсберги».

Видеозаписью происходящего в ночь шторма 19 декабря поделились в соцсетях местные жители. Они засняли бурный поток, больше похожий на реку, по которому плывут льдины и мусор. Картина поставила в ступор водителей – вода заняла то, что обычно в Сестрорецке считается дорогами. Точную локацию автор ролика не указал, однако в городских группах есть и другие кадры пейзажей с наводнением. По словам местных жителей, больше всего во время нагонной волны страдают парк «Дубки» и жители побережья залива. Там, судя по фотографиям, воды сейчас примерно по пояс, картину дополняют огромные глыбы льда.





В комментариях старожилы делятся кадрами двух, пяти и больших лет давности. Подобное в городе происходит регулярно и всегда связано с закрытием дамбы.

Затворы КЗС закрылись в 17.21 накануне, уже около 11 часов вечера в «Дубках» без сапог-болотников было не пройти. В настоящее время уровень воды у дамбы около 65 сантиметров, на Васильевском острове – 89.

За ночь сотрудники МЧС выезжали на сообщения о последствиях шторма 67 раз – убирали поваленные деревья и слетевшую кровлю.

Фотографии с видами принесенной ветром разрухи можно посмотреть здесь.