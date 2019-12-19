На Красную площадь через КПП. В центре Москвы в канун нового года введут особый режим доступа граждан

С 31 декабря по 5 января в центральной части столицы можно будет пройти только через контрольно-пропускные пункты. Особый режим доступа граждан будет Росгвардия, народные дружины и ЧОП, пишет 19 декабря «Коммерсант».

Как сообщают в московской мэрии в границах улиц Тверская, Моховая, Охотный Ряд, Манежная площадь, Театральный проезд, площадь Революции, Красная площадь будет сформировано единое праздничное пространство. Туда не пустят пьяных, с оружием или предметами, которые могут быть использованы в качестве него. На праздник вообще запрещено проносить любые напитки и пиротехнические изделия.

В охране праздничного настроения с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года планируется задействовать свыше 40 тыс. человек.







