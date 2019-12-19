Такси не удалось прикинуться трамваем. Он сел на рельсах на Комендантской

Странное решение привело к закономерным последствиям.

Легковой автомобиль выехал на выделенные трамвайные пути на Комендантской площади и застрял на них. «Таксист решил, что он трамвай, и до дома пассажира не довёз», – сообщает 19 декабря очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Несмотря на очевидную непригодность рельс для передвижения по ним легкового транспорта такие инциденты происходят регулярно. Обычно хитрые водители пытаются объехать по путям пробку. Иногда в западне оказываются и представители городских служб, например аварийка «ПетербургГаза» или Скорая помощь.







