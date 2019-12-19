Квартиру Филиппа Киркорова выставили на торги из-за долга уже несуществующему банку

Ликвидируемый латвийский банк ABLV Bank хочет отобрать у всероссийского «зайки» квартиру за долг в 54 млн рублей. По версии адвоката, певец просто не разобрался кому выплачивать кредит, когда банк закрылся.

«Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск к певцу Филиппу Киркорову и постановил выставить на торги квартиру артиста по стартовой стоимости более чем в 193 миллиона рублей. Решение опубликовано на официальном портале судов общей юрисдикции столицы», – сообщают 19 декабря РИА Новости.









Суд обязал Киркорова и его компанию ООО «Филипп Киркоров Продакшн» выплатить задолженность с штрафами и пени в 779 тысяч евро (порядка 54 миллионов рублей) по кредитному договору. При сумма, которую первоначально заявила финансовая организация была снижена почти в 4 раза – с 3,3 миллиона евро (около 230 миллионов рублей).

«Действительно, был кредит. И Филипп Бедросович его благополучно выплачивал, пока два года назад банк не закрылся. И деньги не могли переводиться на счета банка, потому что он просил переводить их на какие-то третьи лица. А это очень опасно. Естественно, кредит перестал обслуживаться», – пояснил адвокат Киркорова Александр Добровинский в интервью РЕН ТВ.





Издание отмечает, что взыскание по суду обращено на заложенное по кредиту имущество, то есть квартиру певца, а также всю находящуюся там технику, вплоть до кофемашины. Представители певца ожидают постановление суда с указанием счетов, куда надо перевести указанную сумму.



