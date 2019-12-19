В Никольском сбиты женщины, на «Нарве» пожилой пешеход погиб

Статистику ДТП с пешеходами за среду, 18 декабря, пополнили ещё два серьёзных инцидента. Они, как и предыдущие, случились в тёмное время суток.

Как сообщает 19 декабря отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, накануне около 22:55 на 47-м километре автодороги «Нарва» (Ломоносовский район) произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, женщина 1990 года рождения на автобусе «Скания» вне зоны пешеходного перехода сбила мужчину лет 70 на вид. Он скончался на месте.

За 1,5 часа до этого, около 21:15, в городе Отрадное на Никольском шоссе, 2, 32-летний мужчина на Nissan X-Trail совершил наезд на женщин, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщины доставлены в больницу Шлиссельбурга, пишет «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Кировскому району Ленобласти.





18 декабря в Петербург были сбиты трое несовершеннолетних пешеходов, двое мужчин были госпитализированы в крайне тяжёлом состоянии, в Тихвине пожилая женщина погибла под колёсами КАМАЗа.



