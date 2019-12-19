Палата представителей объявила импичмент Трампу. Но он не готовится покидать Белый дом
Нижняя палата Конгресса США проголосовала за отстранение от должности нынешнего президента США. Конгрессмены посчитали Дональда Трампа виновным в злоупотреблении властью (230 голосов при необходимых 216) и в препятствовании работе конгресса (229 голосов). Об этом 19 декабря пишет «Медуза».
Представители Республиканской партии, представителем которой является президент, в полном составе голосовали против.
Для отрешения от власти Трампа сейчас необходимо, чтобы большинство сенаторов США за это проголосовали. Однако аналитики уверены, что такой сценарий маловероятен, так как у Республиканской партии — большинство в Сенате США.
Трамп – третий президентом в истории США, за импичмент которого проголосовала палата представителей. До этого такому процессу подверглись Эндрю Джонсон в 1868 году и Билл Клинтон в 1998 год. В обоих случаях президентом поддержал Сенат.
Справка:
Обвинения в злоупотреблении властью были выдвинуты из-за попыток Трампа добиться от властей Украины расследования против сына своего потенциального соперника на президентских выборах Джо Байдена. В препятствовании работе конгресса президента обвинили, после того как он запретил своей администрации участвовать в расследовании в рамках процедуры импичмента.