Палата представителей объявила импичмент Трампу. Но он не готовится покидать Белый дом

Нижняя палата Конгресса США проголосовала за отстранение от должности нынешнего президента США. Конгрессмены посчитали Дональда Трампа виновным в злоупотреблении властью (230 голосов при необходимых 216) и в препятствовании работе конгресса (229 голосов). Об этом 19 декабря пишет «Медуза».

Представители Республиканской партии, представителем которой является президент, в полном составе голосовали против.

Для отрешения от власти Трампа сейчас необходимо, чтобы большинство сенаторов США за это проголосовали. Однако аналитики уверены, что такой сценарий маловероятен, так как у Республиканской партии — большинство в Сенате США.

Трамп – третий президентом в истории США, за импичмент которого проголосовала палата представителей. До этого такому процессу подверглись Эндрю Джонсон в 1868 году и Билл Клинтон в 1998 год. В обоих случаях президентом поддержал Сенат.



