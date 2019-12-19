А поутру они проснулись. Показываем, что творилось в городе, пока вы спали

Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

Мало что напоминает жителям Петербурга о ночном шторме к утру 19 декабря. За окном не летают заборы, и не валит новогодние елки: только ветер продолжает завывать.И самое главное, электроснабжение после аварий восстановлено.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе «Ленэнерго», к 3:30 утра четверга начались подключения домов в Купчино и Невском районе. Там без света с полуночи были порядка 20 домов, о чем нашему изданию писали читатели.

«В Купчино восстановили в 3:30. Октябрьская набережная — 3:03.», – уточнили в пресс-службе предприятия.

Через час планирует начать открывать затворы и дамба. Как сообщали накануне в дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга, ориентировочное время открытия затворов КЗС – 8:30 19 декабря 2019 года. А максимальный подъем уровня воды в акватории Невской губы с внешней стороны дамб ожидается около полуночи 19 декабря и составит более 200 см БСВ.





А еще пару часов назад штормовой ветер валил деревья по всему городу, особенно ночному шквалу удавалось переворачивать новогодние ели, которые, хоть и были сломлены, но в большинстве продолжали светиться праздничной иллюминацией. Из заметных еловых потерь – искусственное дерево на Адмиралтейской набережной, аккурат напротив Медного всадника.

Впрочем, ветер не брезговал и обычными тополями и другими городскими деревьями. На Кубинской, 30, тополь рухнул на жилой дом. По словам спасателей, прибывших на место, пострадавших нет, однако на последнем этаже не просто оказались выбиты стекла, но искорежено металлическое ограждение балкона.

Еще из новогодних "жертв" ветра – лошади, которые "легли поспать" у входа в Парк Победы, и повозка Санты, приземлившаяся раньше времени на крыши автомобилей на Ленинском проспекте, 100.

Кроме этого, в буквальном смысле улетела крыша со здания Михайловской артиллерийской академии на Литейном – на несколько часов пришлось ограничить проезд по дввум полосам. В Подъездном переулке за Витебским вокзалом ветром "слизало" часть лесов на реставрируемом здании, падающие конструкции обесточили электрическую сеть.

19 декабря в Санкт-Петербурге ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 25-28 м/с.