Жилые дома в Купчино остались без света из-за удара стихии

В Купчино, в районе Бухарестской и Малой Балканской улиц, несколько десятков домов остались без электричества. Об этом в ночь на 19 декабря сообщили читатели «Фонтанки».

В «Ленэнерго» подтвердили, что без света стоят 20 жилых домов во Фрунзенском и Невском районах. Здания переводят на резервные схемы «после технологического нарушения на оборудовании смежной генерирующей компании», уточнили в «Ленэнерго». Там подчеркнули, что нарушение произошло на оборудовании «Обуховэнерго». Всех потребителей постараются перевести на другие источники питания.

Напомним, ранее шторм оставил без света 50 домов в Невском районе. Стихия в Петербурге сбивает строительные леса, елки, новогодние украшения.



