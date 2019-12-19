Шторм продолжает уничтожать новогоднее настроение. Пала лошадь, погас Дворцовый мост

Буря продолжает испытывать на прочность Петербург. Под сильнейшими порывами ветра ночью 19 декабря не устояла лошадь возле Парка Победы.

Как сообщают читатели «Фонтанки», приказала долго жить и новогодняя иллюминация на Дворцовом мосту в центре города. Там же ураган оторвал светофор.

Кроме этого, по всему городу ветер срывает облицовку со зданий, роняет строительные леса, складывает некапитальные строения, словно карточные домики. Летающие куски жести и пластика царапают автомобили, сверху на машины кое-где упали деревья. Например, на Гражданском проспекте и на улице Решетникова. Без света остались 50 домов в Невском районе.



